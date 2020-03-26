Ухань, Китай, , 02:27 — REGNUM Около 85% всех промышленных предприятий с годовым оборотом более 20 млн юаней ($2,8 млн) возобновили свою работу в центральной китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 23 марта, в общей сложности 13 155 таких предприятий возобновили свою работу в регионе и более 1,71 млн их сотрудников вернулись на свои рабочие посты, что составляет 60,3% от общего их числа в регионе.

Как сообщили в местном департаменте экономики и информационных технологий, власти оказывают помощь предприятиям, испытывающим нехватку в рабочей силе, имеющим перебои с логистикой и оборотными средствами, дабы в запланированном режиме возобновить их работу.

На текущий момент 103 предприятия с годовым оборотом или производством более 1 млрд юаней существует в сырьевой промышленности региона, из которых 87 уже возобновили свою работу или 84,47% от общего их числа. Всего 28 предприятий фармацевтической отрасли с годовым оборотом или производством более 1 млрд юаней также возобновили работу.