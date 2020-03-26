Пекин, , 01:58 — REGNUM Таможня Китая предприняла адресные меры для снижения рисков, связанных с распространением нового коронавируса COVID-19, сообщили в Главном управлении таможни Китая.

«Профилактика импортированных случаев заражения коронавируса является высшим приоритетом нашей текущей работы», — заявил представитель управления Сун Юэцянь во время пресс-конференции в Пекине.

Отслеживая развитие ситуации вокруг COVID-19 как в Китае, так и за рубежом, таможня выделила ключевые регионы и страны, в отношении приезжих из которых требуется обеспечивать меры контроля и профилактики своевременно.

Для этого власти Китая пересмотрели и выпустили шестую редакцию технических решений профилактики и контролю в портах и второе издание инструкцией. Национальные порты также приняли обновленные формы декларации о здоровье для повышения точности собираемых данных.