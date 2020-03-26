Нижний Новгород, 26 марта 2020, 01:53 — REGNUM Сергей Васянин, победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах.
После победы в конкурсе «Лидеры России» Сергей Васянин получил в наставники Глеба Никитина. Губернатор поставил перед наставляемым актуальные для Нижегородской области задачи.
Ранее Сергей Васянин был председателем совета директоров — главным редактором ЗАО «Редакция коммерческого телевидения «Мастер» (ЗАО «РКТВ «Мастер»), генеральным директором пензенской телерадиокомпании «Экспресс» (ООО «Фирма «Экспресс»), советником губернатора Пензенской области Василия Бочкарева по вопросам инвестиционной и информационной политики. С марта 2016 года по настоящее время является исполнительным директором группы компаний «Флагман».
Срок полномочий Сергея Васянина в должности советника нижегородского губернатора составит один год.
За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 «Лидеров России».
Так, пятеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:
- Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения РФ,
- Павел Сорокин — заместителем министра энергетики РФ,
- Илья Торосов — заместителем министра экономики РФ,
- Дмитрий Волков — заместителем главы Минстроя РФ,
- Евгений Грабчак — заместитель министра энергетики РФ.
Двое участников первого сезона конкурса 2017−2018 г.г. стали главами регионов:
- Василий Орлов — губернатором Амурской области,
- Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
Новые назначения в 2019 году получили более 60 финалистов и победителей конкурса «Лидеры России», назначения продолжаются и в 2020 году.
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