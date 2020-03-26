Нижний Новгород, , 01:53 — REGNUM Сергей Васянин, победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах.

После победы в конкурсе «Лидеры России» Сергей Васянин получил в наставники Глеба Никитина. Губернатор поставил перед наставляемым актуальные для Нижегородской области задачи.

«С Сергеем Васяниным в качестве наставника конкурса «Лидеры России» работаю около года. В процессе общения появилось немало идей, которые могут быть реализованы на территории Нижегородской области. Уверен, что после назначения наше сотрудничество станет еще более эффективным. У него большой управленческий опыт в медиасфере и промышленности. Считаю, что потенциал «Лидеров России» может быть максимально полно реализован в таком формате проектной работы. Благодаря еще одному победителю конкурса Владимиру Туровцеву в Нижегородской области появилось два полноценных мобильных приложения — «Активисты памяти» и «Экологический инспектор». Они уже помогают привлекать волонтеров для решения важных задач», — сказал Глеб Никитин.

Ранее Сергей Васянин был председателем совета директоров — главным редактором ЗАО «Редакция коммерческого телевидения «Мастер» (ЗАО «РКТВ «Мастер»), генеральным директором пензенской телерадиокомпании «Экспресс» (ООО «Фирма «Экспресс»), советником губернатора Пензенской области Василия Бочкарева по вопросам инвестиционной и информационной политики. С марта 2016 года по настоящее время является исполнительным директором группы компаний «Флагман».

"Вызовы мира все сложнее и конкурс «Лидеры России», флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», консолидирует неравнодушных и активных управленцев. Главным результатом конкурса, помимо мощнейшего сообщества единомышленников по всей стране и гранта на образование, для меня стала возможность работать с наставником из числа лучших управленцев страны. Я очень ценю опыт, который получил в работе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Сейчас он собирает лучших в свою команду. Любое взаимодействие он использует максимально эффективно, вкладываясь в людей. Ещё один победитель проекта Лидеры России и наставляемый Глеба Сергеевича — Владимир Туровцев — тоже привлечён им к работе в регионе», — рассказал Сергей Васянин.

Срок полномочий Сергея Васянина в должности советника нижегородского губернатора составит один год.

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 «Лидеров России».

Так, пятеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:

Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения РФ,

стал заместителем министра здравоохранения РФ, Павел Сорокин — заместителем министра энергетики РФ,

— заместителем министра энергетики РФ, Илья Торосов — заместителем министра экономики РФ,

— заместителем министра экономики РФ, Дмитрий Волков — заместителем главы Минстроя РФ,

— заместителем главы Минстроя РФ, Евгений Грабчак — заместитель министра энергетики РФ.

Двое участников первого сезона конкурса 2017−2018 г.г. стали главами регионов:

Василий Орлов — губернатором Амурской области,

— губернатором Амурской области, Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новые назначения в 2019 году получили более 60 финалистов и победителей конкурса «Лидеры России», назначения продолжаются и в 2020 году.

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