Рига, , 00:35 — REGNUM Цены на горючее в Латвии отреагировали на падение цены на нефть в мире большим запозданием, но начали и продолжат падение, пишет портал diena.lv.

Настоящее падение цен на заправках Латвии началось в течение последних 10 дней. Цена на литр дизельного топлива снизилась на шесть евроцентов, литр бензина подешевел на 10. С 20 января по 20 марта 2020 года цена на литр горючего упала с 1,324 евро до 1,134, на некоторых заправках до 0,997 евроцентов. В среднем по рынку цены снизились на 12% — 14%.

Из конечной цены литра горючего для потребителя только 35% это цена бензина или дизельного топлива, 55% составляют различные акцизы и налоги, 10% торговая наценка. С 1 января 2020 года в Латвии вступило новое правило, влияющее на стоимость литра бензина. Добавка биоэтанола должна составлять не менее 10%, против прежних 5%, что привело к росту на 1,7 евроцентов в расчёте на литр. Кроме того, на четыре сантима вырос акцизный сбор.

Акциз на дизельное топливо с 1 января 2020 вырос на 5,1 сантим за литр и, видимо, ещё вырастет с 1 апреля 2020.