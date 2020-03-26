Рига, , 00:33 — REGNUM По данным Банка Латвии объём платежей в наличных в стране постепенно уменьшается и в феврале 2020 составил всего 36% от общей массы, пишет портал tvnet.lv.

В феврале 2017 году наличные занимали 42% расчётов жителей, в 2018 уже 40%, а в 2019 — 37%. Банк Латвии отмечает, что падает и частота транзакций в неделю при расчёте наличными, за четыре года с 5,1 раза в неделю, она снизилась до 4,5. Частота безналичных расчётов в среднем, в неделю за тот же период выросла с 6,9 до 8 раз. Во второй половине 2019 года общий объём платежей жителей Латвии в безналичной форме составил 101,9 млрд евро.