Киев, , 23:43 — REGNUM Киев рассчитывает получить $33 млн от Организации Объединённых Наций на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при Совете Безопасности ООН Олег Николенко.

«Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил генеральный секретарь ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма помощи составит $33 млн», — написал он на своей странице в Facebook.

Николенко отметил, что указанные средства Киев намерен направить на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах Украины «по обе стороны от линии разграничения».

По его словам, речь идёт о поддержке учреждений здравоохранения, организации дистанционного обучения школьников, мерах по обеспечению продовольственной безопасности и снабжению товарами первой необходимости лиц пожилого возраста и людей с инвалидностью.

Согласно официальным данным, на территории Украины подтверждено 136 случаев заражения новым коронавирусом, из них 23 зафиксировано за последние сутки.