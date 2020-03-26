Стокгольм, , 08:46 — REGNUM Правительство Швеции, а также сотрудничающие с ними Партия Центра и Либералы выступили с новым пакетом антикризисных мер. Как заявила министр финансов Магдалена Андерссон, предложенные меры главным образом направлены на поддержку малого бизнеса в Швеции, пострадавшего от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 25 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Мы предлагаем временно снизить страховые взносы, выплачиваемые работодателями, для всех предприятий», — заявил представитель Партии Центра по экономической политике Эмиль Чельстрём.

Снижение взносов работодателей продлится 4 месяца, начиная с 1 марта. По расчетам, в результате принятия таких мер государственный бюджет Швеции не досчитается 3,3 миллиарда евро. Единственным взносом, который будут платить работодатели в течение этих 4 месяцев, станут отчисления в пенсионный фонд.

Для того чтобы предприятиям было легче получать финансирование, правительство предлагает предоставить им обеспеченную государством кредитную гарантию. Суть данного предложения заключается в том, что государство возьмет на себя обязательству по обеспечению 70% от суммы кредита, выданных банками предприятиям, испытывающим экономические сложности из-за эпидемии коронавируса COVID-19.