Рига, , 21:51 — REGNUM Латвия может получить иски от организаторов азартных игр в интернете на 160 млн евро. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявил глава шведской компании Enlab Георгий Устинов, работающей в стране под брендом Optibet.

По его словам, они планируют обратиться в суд, если вступит в силу решение правительства Латвии о запрещении на территории страны азартных игр в интернете на время действия режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19.

По мнению Устинова, данные меры могут нарушить закон о защите иностранных инвестиций, а также гарантирующие свободу предпринимательства и защиту инвестиций нормы Евросоюза. Он уточнил, что сумма иска может составить 160 млн евро.

Такой же позиции придерживается и представитель шведской компании Betsson в Латвии Арманд Укас.

Напомним, ранее руководитель инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Латвии Сигне Бирне заявила, что до получения заключения юридического бюро Сейма (парламента) решение о закрытии азартных игр в интернете не будет введено в силу.