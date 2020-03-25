Нижний Новгород, , 21:50 — REGNUM В настоящее время гидроузлы Волжского каскада проходят период начавшегося на месяц раньше половодья в условиях полного отсутствия или экстремально низких снежных запасов. Запасы воды в снежном покрове в бассейнах волжских водохранилищ составляют от 5% до 40% нормы, при этом в бассейнах Иваньковского, Угличского и Волгоградского водохранилищ снег полностью отсутствует, сообщили в пресс-службе РусГидро. Это связано с аномально тёплыми месяцами зимы, а также достаточно тёплым первым месяцем весны.

Причём осенью и зимой уровень приточности во все водохранилища Волги и Камы был достаточно высоким. Сейчас практически все водохранилища Волжско-Камского каскада находятся на отметках, близких к нормальному подпорному уровню.

В то же время прогноз по нехватке воды для судоходства и водопользования сохраняется неблагоприятный. Для максимального снижения рисков нехватки воды в апреле-мае в Волге РусГидро поддерживает водохранилища в наполненном состоянии. На сегодняшний день энергообъекты холдинга проходят половодье в штатном режиме, в соответствии с указаниями Росводоресурсов.

«К сегодняшнему дню пик половодья на Средней Волге пройден, а на Верхней Волге — фактически завершён: водосбросные плотины на Рыбинской и Нижегородской ГЭС закрыты. Угличское, Рыбинское и Горьковское водохранилище полностью наполнены», — отметили в компании и добавили, что уровень воды будет поддерживаться вблизи отметки нормального подпорного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально теплая погода в зимний период привела к раннему началу половодья в верховьях Волги. С 1 марта Росводресурсы ввели режим повышенной готовности к паводкам.

На начало марта в целом в бассейне Волги снегозапасы составили 74% нормы, а в бассейнах Суры, Ветлуги, Вятки, Камы, Белой, Куйбышевского и Саратовского водохранилищ — 66−106% нормы. В остальных бассейнах Волги запасы воды в снеге оценивались в 3−44% нормы.

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