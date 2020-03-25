Москва, , 21:42 — REGNUM В среду, 25 марта, Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило конкурс «Смарт.Эволюция», цель которого — собрать эффективные решения, в том числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями, а также по адаптации жизни людей к условиям пандемии.

Практики пополнят платформу «Смартека» и будут доступны для изучения и последующего применения.

«Сейчас, когда многие регионы и даже страны вынуждены закрыться ради своей безопасности, время собрать наилучшие решения и открыть к ним свободный доступ. Возможно, обычные граждане не могут в одночасье решить какую-то глобальную проблему всей страны, но у них есть шанс улучшить жизнь людей отдельного района или экологическую ситуацию в небольшом городе, помочь развитию туризма или показать, как надо помогать старикам и детям», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Участником конкурса может стать любой житель страны, который реализовал свою идею по решению той или иной социально-экономической задачи. Для авторов практик предусмотрены три номинации.

«Смарт.АнтиВирус» — для выявления решений или рабочих методик по адаптации жизни людей к условиям эпидемии, а также по локализации распространения и ликвидации последствий эпидемии коронавируса. Принимаются проекты по оказанию медпомощи, организации удаленной работы или обучения, поддержка промышленности и бизнеса, IT-решения и др. Победитель в этой номинации получит полмиллиона рублей.

В номинацию «Смарт.Дело» попадут апробированные на страны (практики или инициативы) с измеримым результатом, которые смогло улучшить жизнь людей, решить актуальную задачу, а также имеют потенциал к внедрению в других регионах.

«Смарт. Глобал» направлена на поиск эффективных решений, актуальных для России и реализованных на территории других стран.

Победитель еще одной номинации — «Смарт.Признание» — будет выбран по итогам голосования пользователями платформы «Смартека».

Еще одна спецноминация предусмотрена для журналистов и блогеров — «Смарт.Медиа». Участникам предстоит показать, как та или иная практика отразилась на жизни людей, или обозначить решение, которое может появиться на платформе.

Победители разделят между собой 2,9 млн рублей.

Помимо финансовой поддержки они получат экспертную и организационную помощь, которая позволит обеспечить тиражирование и масштабирование их практик с доказанной эффективностью.

Для участия в конкурсе необходимо пройти по ссылке https://smarteka.com/contest/evolution

проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года по поручению Президента Агентство стратегических инициатив запустило онлайн-платформу для системного обмена готовыми решениями «Смартека». На площадке уже размещено более 100 практик, решающих актуальные социально-экономические задачи. Авторами решений являются не только госструктуры, но и деловые объединения, представители бизнеса, общественные организации, НКО и другие.