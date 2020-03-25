Рига, , 21:29 — REGNUM Правительство Латвии направит 25 млн евро в гарантийный фонд государственного финансового общества Altum, чтобы увеличить общий лимит гарантий (до 300 млн евро) для компаний, пострадавших от вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные министерства экономики страны.

По данным министерства, гарантии на оборотные средства смогут получить компании, которым банки согласны предоставить кредитные каникулы на три и более месяцев. А также предприятия, уже связанные обязательствами по финансовому лизингу, которым банк готов предоставить освобождение на выплаты основной суммы на три месяца. Сумма одной гарантии Altum не превысит 500 000 евро.

Отмечается, что гарантии выдаются сроком не более, чем на шесть лет для инвестиционных займов и на три года, если речь о кредитовании оборотных средств по ставке 0,3% годовых. У руководства компаний будет всего три дня, чтобы подать заявки, после вступления в силу установленных правил.

В ближайшие дни Altum проинформирует латвийские банки и возможности получить финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Латвии из-за коронавируса приняло решение повысить резервный капитал Altum на 100 млн евро.