Москва, , 22:13 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина о признании нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля 2020 года вызвано пандемией коронавируса. Поскольку данное решение носит вынужденный и временный характер, специфика оплаты труда в данной ситуации Трудовым кодексом РФ не определена. В то же время ТК РФ регулирует порядок оплаты времени простоя по решению работодателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Юрий Арутюнов.

«Согласно ст. 157 ТК РФ, период простоя по решению работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника. Однако, поскольку нерабочая неделя в условиях эпидемии установлена в соответствии с решением главы государства, простой не может быть вменен в вину работодателю. Работодатель не в состоянии повлиять на эпидемиологическую обстановку в городе, поэтому в текущей ситуации может быть применена ч. 2 ст. 157 ТК РФ — время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника», — пояснил он.

Такой вынужденный простой оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада или должностного оклада. Эта сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

«Соответственно, граждане РФ, отправляемые в недельный отпуск, могут получить лишь 2/3 от тарифной ставки или должностного оклада за неделю. Но в отдельных ситуациях работодатель может сам устанавливать размер оплаты труда своих сотрудников в пределах, не ниже установленных трудовым законодательством», — пояснил Арутюнов.

Он отметил, что если работодатель не издаст официальный приказ о простое, то он будет обязан оплачивать нерабочую неделю своим сотрудникам в полном размере. На дистанционно работающих сотрудников положение о простое не распространяется, если они продолжают выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором, заключенным с работодателем.

«На данный момент не ясно как именно будет оформлено решение о объявлении выходными рабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Трудовой кодекс разрешает переносить установленные законом выходные дни на другие дни постановлением правительства либо федеральным законом. Однако, согласно тому же ТК РФ, постановление правительства о таком переносе должно быть официально опубликовано не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года или, в крайнем случае, не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня», — резюмировал адвокат.