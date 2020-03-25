Москва, , 21:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 25−26 марта планировал провести на Северо-Западе России и в День работника культуры 25 марта провести в Санкт-Петербурге заседание совета при президенте по культуре и искусству.

Но коронавирус внёс коррективы в рабочий график главы государства: Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Темой обращения стала ситуация с распространением коронавируса COVID-19.

В своем обращении Владимир Путин по сути сформулировал национальный план действий по борьбе с коронавирусной инфекцией. В приоритетном порядке глава государства указал на необходимость принятия мер по защите жизни и здоровья людей.

«Как консолидирующее сообщество считаем очень своевременными данные меры, — прокомментировал обращение Владимира Путина к нации вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков, — Отдельно предлагаем рассмотреть и добавить к мерам по ипотечным и кредитным каникулам для граждан — специализированные кредиты под 0−1 процент для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере индустрии гостеприимства и наиболее пострадавших в данной ситуации. На эти средства компании смогут оплачивать аренду и выплатить заработные платы. Что касается отсрочки на 6 месяцев по всем налогам — предлагаем рассмотреть и внедрить снижение ставки НДС до 10 процентов для гостиничной и ресторанной сферы на срок без ограничений, а также заменить отсрочку на каникулы. Через 6 месяцев бизнес будет вынужден оплатить все сборы, налоги и взносы, что может привести к остановке всех выживших предприятий».

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«Важная тема, которая пока еще не была озвучена — страхование сферы туриндустрии. Необходимо разработать дополнительные страховые продукты: обязательное страхование внутреннего туризма, включающее в себя страхование от невыезда, обязательное страхование жизни от инфекционных болезней, страхование от перерывов в предпринимательской деятельности. Кроме этого, просим дополнительно рассмотреть снижение ставки взносов, в том числе для всех НКО, действующих в индустрии гостеприимства. Также важно предусмотреть методологию поддержки как в Москве, так и в России, а именно выпустить рекомендации для малого и среднего бизнеса о том, как именно можно получить поддержку и к кому необходимо обращаться», — подчеркнул Алексей Волков.

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