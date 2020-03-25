Москва, , 20:55 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила более 600 обращений от граждан о росте цен на продовольствие и средства защиты от вирусов, а также об отсутствии ряда социально значимых товаров в отдельных торговых сетях. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, большинство обращений касается цен на гречневую крупу, рис, сахар, мясо, хлеб, молоко, соль, макароны, горох, фасоль, подсолнечное масло, туалетную бумагу.

По данным ФАС, наибольшее число жалоб поступает из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга.

Кроме этого, поступают обращения из Кемеровской, Белгородской, Самарской, Новосибирской, Воронежской, Нижегородской, Волгоградской и Томской областей, Тувы, Татарии, Башкириин, Чувашии, Мордовия, Алтайского, Красноярского, Пермского и Ставропольского краев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Росстат сообщил, что за неделю с 17 по 23 марта сахар-песок подорожал в среднем на 7%, гречневая крупа — на 2,8%, куриные яйца — на 1,4%, пшеничная мука, рис, макароны и вермишель — на 1−1,2%, соль — на 0,8%, свинину, мясо кур и мясные консервы — на 0,7%.

Среди плодоовощной продукции наиболее всего подорожали репчатый лук — на 3,5%, картофель — на 2,6%, морковь — на 2,5%, яблоки — на 1,4%, белокочанная капуста — на 1,3%.

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