Тегеран, , 09:02 — REGNUM Согласно последним статистическим данным, опубликованным 25 марта организацией по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, эксплуатационная мощность иранских электростанций на возобновляемых источниках превысила 885 МВт в последний месяц прошлого иранского календарного года (закончился 19 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно отчету, в различных частях страны было установлено около 61 солнечной электростанции, генерирующей 44% возобновляемой энергии Ирана. Кроме того, по всей стране насчитывается около 19 ветроэлектростанций, на долю которых приходится 34% всей возобновляемой энергетики Ирана. Гидроэлектростанции обеспечивают 12% возобновляемой энергетики страны.

Статистические данные свидетельствуют о том, что также ведется строительство новых электростанций на возобновляемых источниках с генерирующей мощностью 345 МВт.

Однако, как представляется, Иран не смог достичь тех целей, которые он поставил перед собой в области производства электроэнергии. Ранее заместитель министра энергетики Хомаюн Хаэри заявил, что в конце прошлого года страна прилагает усилия для достижения мощности в 1000 МВт в области производства возобновляемой энергии.