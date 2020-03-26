Тегеран, , 08:51 — REGNUM 25 марта глава Центрального банка Ирана (ЦБИ) Абдольнассер Хеммати заявил, что часть замороженных активов Ирана может быть освобождена в ближайшее время, что позволит Ирану успешно сдержать распространение пандемии коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Часть иранских активов, которые были заморожены в некоторых странах из-за давления США, возможно, будет освобождена благодаря усилиям иранского министерства иностранных дел и Центробанка», — заявил Хеммати журналистам в кулуарах заседания Кабинета министров, состоявшегося в Тегеране.

Глава ЦБ выразил надежду, что высвобожденные средства будут использованы для приобретения товаров первой необходимости, медикаментов, медицинского оборудования и удовлетворения основных потребностей.

«Центробанк серьезно следит за закупкой основных товаров и предметов первой необходимости», — подчеркнул Хеммати. Он также выразил надежду, что после победы над коронавирусом экономика страны значительно укрепится.

По имеющимся данным, около 24 811 человек в Иране заражены коронавирусом, который убил 1 934 человека. Более 8913 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.