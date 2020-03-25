Москва, , 20:18 — REGNUM Нет никаких сомнений в том, что государственные учреждения и крупные корпорации последуют поручению президента России Владимира Путина и отпустят своих сотрудников на недельные каникулы. Вместе с тем остается открытым вопрос о соблюдении поручений президента российским бизнесом, особенно его малым и средним сегментом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила юрист в сфере корпоративных отношений, управляющий партнёр юридической компании «Цибизова и партнеры» Екатерина Цибизова.

«Для малого и среднего бизнеса недельный простой чреват серьезными убытками, поэтому можно предсказать, что многие предприниматели постараются не прекращать на это время свою трудовую деятельность. К тому же, если на неделю будут закрыты продовольственные магазины, прекратят перевозки транспортные компании, то в стране может наступить настоящий коллапс. Соответственно, предложенная президентом мера коснется не всех российских работодателей. Однако поскольку будут закрыты заведения общепита, развлекательные центры, фитнес-клубы и иные подобные организации, то и их работники в любом случае уйдут на недельные каникулы», — отметила Цибизова.

По ее словам, введение режима карантина очень сильно ударит по малому и среднему бизнесу.

«Действительно ли помогут меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным? Поскольку президент объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы работникам, то, скорее всего, этот режим будет схож по своей природе с новогодними каникулами. Если до этого момента работодатели, добросовестно относившиеся к ситуации и не желающие распространения коронавируса, могли отправить своих работников на удаленную работу и хоть как-то продолжать свою коммерческую деятельность, то введение нерабочей недели напрямую подразумевает предоставление работникам выходных дней за счет средств работодателя», — заявила Цибизова.

Здесь возникает вопрос, откуда бизнес должен взять денежные средства на выплату работникам заработной платы при упавшем спросе?

«Логично, что в отсутствие резервного фонда первое, что будет делать бизнес — изымать деньги из суммы, предназначенной на уплату налогов. Видимо, прогнозируя такую ситуацию, и были предложены налоговые каникулы. Под ними подразумевается отсрочка по уплате всех видов налогов на шесть месяцев, кроме НДС. Но нужно четко понимать, что отсрочка — это не отмена налогов. Это значит, что через полгода бизнесу придется заплатить не только текущие налоги, но и те, которые будут начислены в период действия карантина. Справится ли бизнес с такой нагрузкой через полгода? Навряд ли», — подчеркнула Цибизова.

Еще одной мерой поддержки малого и среднего бизнеса является снижение страховых взносов с 30% до 15%. Причем действовать эта мера будет в течение ближайшего полугода, и, возможно, будет продлена, добавила она.

«Поскольку выплата страховых взносов всегда происходит за счет средств работодателя, то у бизнеса появится небольшая возможность высвободить хоть какой-то капитал. Чем больше сотрудников в штате работодателя, тем существеннее окажется экономия. Кроме того, введен мораторий на подачу заявлений о признании должника банкротом сроком на шесть месяцев. Ранее эта мера также была озвучена премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В том числе налоговым органам запретят подавать заявления о банкротстве компаний, ставших должниками в результате доначислений по налогам по итогам выездных налоговых проверок», — пояснила эксперт.

С одной стороны, данная мера призвана не допустить существенной нагрузки на судебную систему, вызванную массовыми заявлениями о банкротстве компаний, не выдержавших нагрузки в текущей ситуации, пояснила Цибизова. С другой стороны, это значит, что компании, пострадавшие от неисполнения обязанностей своими контрагентами, в том числе по оплате, не смогут реализовать свое право на обращение в суд с заявлением о банкротстве и обеспечить защиту своих прав за счет возможности получения имущества должника. Что в свою очередь создает неравное положение, поскольку за шесть месяцев можно вывести имущество из компании, несколько раз перепродать третьим лицам либо использовать иные механизмы защиты активов должника.

«Из недостатков предложенных мер можно выделить то, что до сих пор нет официального списка отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, кроме тех, которые озвучены правительством РФ в плане принятия первоочередных мер: организации культуры и спорта, туроператоры, авиа перевозки, транспорт, строительство. Кроме того, ряд мер потребует разработки не только локально-нормативных актов правительства и иных органов исполнительной власти РФ, но и внесения поправок в отдельные законопроекты и принятия самостоятельных федеральных законов. А это достаточно длительная процедура. Пока соответствующие локально-нормативные акты и поправки в законы не будут приняты, останется непонятным механизм реализации предложенных президентом России мер», — резюмировала юрист.