Москва, , 20:14 — REGNUM Московская биржа на будущей неделе — с 30 марта по 3 апреля — будет работать в штатном режиме, несмотря на объявленные в стране оплачиваемые выходные дни. Об этом сегодня, 25 марта, сообщается на сайте Московской биржы.

Напомним, что сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и рассказал о мерах поддержки населения и бизнеса в период пандемии.

В частности, Путин заявил, что вся следующая неделя будет выходной при сохранении заработной платы.

При этом ряд видов деятельности, остановка которых невозможна без существенного ущерба для жизнедеятельности страны, продолжит работать в штатном режиме.