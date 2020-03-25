Москва, , 20:09 — REGNUM Меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в условиях распространения коронавируса, гуманны к бизнесу. Об этом 25 марта заявил основатель и владелец ГК «Мангазея» Сергей Янчуков в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

«Ранее переход на удаленную работу носил рекомендательный характер для бизнеса, обязательный для общеобразовательных учреждений и детских садов, где детей перевели на домашнее обучение. Мы в группе компаний еще до распоряжения президента приняли решение о гибком графике и предоставили сотрудникам возможность самим решать вопрос о месте работы», — сказал он.

По словам предпринимателя, для предотвращения распространения инфекции введены регулярные обязательные проверки самочувствия, измеряется температура всем, в том числе сотрудникам подрядчиков и поставщиков, работает врач.

«На наш взгляд, меры, предложенные президентом, довольно гуманные по отношению к бизнесу — обсуждаются инициативы по снижению налогов, множество дополнительных льгот для бизнеса. Все понимают, что экономика сейчас требует поддержки государства. В сравнении с мерами, применяемыми в Европе в текущей ситуации, недельный карантин не выглядит критично», — отметил Янчуков.