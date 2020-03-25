Псков, , 19:55 — REGNUM С момента введения ограничительных мероприятий в Псковской области количество покупателей в магазинах одежды и обуви в Пскове уменьшилось вдвое, владельцы торговых точек сокращают количество работников, но не могут позволить себе неделю простоя, сообщает businesspskov.ru.

Предприниматель Александра Ушакова сообщила агентству, что она не хотела бы закрывать свой магазин в связи с объявлением в России нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

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Однако, если этого потребует руководство торгового центра, на территории которого она арендует павильон, то ничего другого ей просто не останется.

«Я бы с удовольствием закрыла магазины, переждала бы этот карантинный период — неделю или сколько надо, но арендную плату нам никто не отменяет. Я всем пишу письма с просьбой снизить арендную плату, никто ж ничего не снижает», — отметила предприниматель.

Она сообщила журналистам, что уже сократила количество продавцов, происходящее влияет на их зарплату — рабочих смен получается меньше.

. Но нам же государство ничего не возмещает. По налогам дают отсрочку, но нас это не касается. Отсрочку. А как потом мы будем в двойном размере платить?» Александра Ушакова, предприниматель «Мы все страдаем. У меня такая ситуация: я сама предприниматель и сама стою за прилавком. Но вот как выплачивать зарплату — на неделю закроют магазины, а зарплату мы обязаны платить

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области власти определяют перечень отраслей, которым будет оказана поддержка в связи с распространением коронавируса. В предварительный перечень розничная торговля одеждой и обувью не входит, то есть предполагаемые льготы, в том числе по арендной плате, на эту сферу не распространятся.

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