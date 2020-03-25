Москва, , 19:33 — REGNUM Тема поддержки бизнеса и борьбы с безработицей станет темой для обсуждения в ходе встречи фракции ЛДПР с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным перед его отчетом перед Госдумой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«На Совете Думы обсуждали возможность встречи фракции с председателем правительства, и мы от фракции заявили ряд тем, которые мы хотели бы обсудить в ходе такой встречи до публичного отчета правительства, одна из главных тем — это поддержка, защита нашего бизнеса с целью недопущения, банкротств, закрытия, а также безработицы и усиления экономического кризиса», — сказал Нилов.

Он отметил, что ряд сфер экономики переживают особо плачевные дни.

«В этой связи озвученные президентом меры носят, конечно, социальный характер, но для того чтобы не допустить закрытие предприятий, не допустить безработицу, необходимо принимать и дополнительные меры поддержки бизнеса», — отметил глава комитета.

«Конечно, эти вопросы нужно решать в комплексе. Можно платить пособие по безработице даже по уровню МРОТ, но мы понимаем, что экономика не будет работать, когда не развивается малый бизнес, средний бизнес, когда уровень безработицы повышается. Нужно не только обеспечить защиту, но и поддержать нуждающийся бизнес, который бьёт сегодня во все колокола», — заявил Нилов.

Отчет правительства РФ перед Госдумой запланирован на 15 апреля.

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