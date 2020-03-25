Тюмень, , 19:26 — REGNUM В Тюмени с 28 марта по 30 июля будет перекрыто движение по улице Свободы в границах улиц Затюменская и Казанская. «Росводоканал Тюмень» приступает к масштабной реконструкции участка магистрального водовода диаметром 1000 мм и протяженностью 500 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Данный магистральный водовод был проложен в 1974 году и давно исчерпал свой ресурс. Вместо стального изъеденного коррозией трубопровода будет проложен полиэтиленовый, срок службы которого составляет 50 лет. Реконструкция производится в рамках концессионного соглашения с правительством Тюменской области.

Новый водовод будет проложен на глубине 2,5 метра методом горизонтально-направленного бурения, отметил директор по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Артур Багаутдинов.