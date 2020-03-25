Нижний Новгород, , 19:18 — REGNUM В Нижнем Новгороде начался снос гостиницы «Россия», — сообщает ТК «Волга».

На площадке появилась техника и начался демонтаж здания. Гостиница построена в 1930 году, законсервирована в 2008 году в связи с невозможностью привести здание в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями.

Экспертиза показала, что конструкции поражены грибком и плесенью, устранение которых невозможно. Инвестор — ООО «Сервис-отель» планирует снести здание и построить новое, сохранив прежний исторический облик. Вместо отеля на набережной появится жилой дом «Волжский откос».

Снос здания обойдется в 1,5 млрд рублей.