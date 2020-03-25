Москва, , 19:16 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей в месяц, однако при превышении этого лимита клиентам придется заплатить 1% от суммы перевода. Есть вариант с оформлением подписки на множественные переводы. Об этом сегодня, 25 марта, сообщила журналистам заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова.

Речь идет о том, что переводы между различными территориальными банками Сбербанка в пределах 50 тысяч рублей в месяц для клиентов банка станут бесплатными. Кажется странным, но Сбербанк до последнего времени взимал комиссию со своих клиентов при переводе денежных средств внутри банка, но между разными регионами.

«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и сделать лимит на переводы в размере 50 тысячи рублей», — сказала Кирсанова.

Она отметил, что все что выше 50 тысяч рублей — клиенты смогут купить подписку, чтобы не платить комиссию за каждый перевод.

С апреля такая схема заработает на Дальнем Востоке, а с июня 2020 года — по всей стране.