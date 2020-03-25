Москва, , 19:23 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина об установлении с 28 марта по 5 апреля нерабочей недели вызывает сразу несколько вопросов, главные из которых — это за счет каких средств будет производится оплата нерабочих дней и как будет производиться оплата труда работающих. В целом президент обозначил широкий круг проблем, которые необходимо решить в кратчайшие сроки, но каким образом это будет организовано можно понять лишь после публикации соответствующего указа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила старший научный сотрудник Лаборатории экономических исследований Омской области Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, к.ю.н. Надежда Снежанская.

«Работодатели оказались в сложной ситуации. С одной стороны, нужно изыскать средства для оплаты работникам неотработанных ими часов. С другой стороны, в отношении тех работников, которые продолжат выполнять свои трудовые обязанности, необходимо изыскать дополнительные средства для оплаты труда в повышенном размере согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ. Средства на оплату труда в госсекторе для муниципальных учреждений и т.п. бюджетных организаций утверждены заблаговременно. Поэтому государство должно продумать возможности для внесения изменений в структуру бюджетных расходов. Еще сложнее обстоит дело с коммерческими организациями», — подчеркнула Снежанская.

По ее словам, в обращении президент предусмотрел, что в целях сохранения жизнеобеспечения граждан страны следующая неделя объявляется нерабочей не для всех. Ряд сотрудников отдельных организаций продолжат работать. Отсюда возникает вопрос: как будет производиться оплата труда работающих?

«Это нестандартная для нашей страны ситуация. Как будет производиться оплата труда работающих в нерабочую для всей страны неделю? Какие это дни? Строго говоря, нерабочие дни с 28 марта по 5 апреля 2020 года не являются ни нерабочими праздничными днями, ни выходными днями согласно действующему трудовому законодательству (ст.111и 112 ТК РФ). По предложению президента РФ, в этот период за отправленными под домашний карантин работниками должна быть сохранена заработная плата. В каком размере? Среднего заработка? За какой период этот средний заработок будет рассчитываться? Во избежание нарушения запрета дискриминации в трудовых отношениях (ст. 3 Трудового кодекса), применительно к людям, которые будут продолжать работать (медицинские, банковские работники, госслужащие и др.), должны распространяться положения ст. 153 ТК об оплате труда в повышенном, не менее, чем в двойном размере», — пояснила Надежда Снежанская.