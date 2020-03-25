Москва, , 19:10 — REGNUM Упреждающие меры экономического характера не должны допустить скатывания экономики в глубокую рецессию, при этом бизнес и банки получили сигнал от президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Крупный бизнес, офшорная аристократия, банковская сфера получили четкий сигнал — настало время нести повышенную ответственность. А чиновники должны индивидуально подходить к возможным проблемам отдельных отраслей экономики и проблем каждого предприятия и гражданина», — полагает Миронов.

Поручения президента, владеющего реальной картиной, — это экзамен для нового правительства и каждого чиновника на предмет честного и эффективного служения обществу, отметил он.

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