Москва, , 19:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил меры, направленные на опережение возможных негативных сценариев по росту безработицы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Президент держит в уме поставленные задачи о снижении более чем в два раза до 2024 года уровня бедности, поэтому данные им указания правительству и ЦБ о кредитных и ипотечных каникулах, увеличению пособий по безработице, увеличению пособий по временной нетрудоспособности — направлены на опережение возможных негативных сценариев по росту безработицы, прекращению функционирования малых предприятий и индивидуальных предпринимателей», — отметил Миронов.

В целом же, полагает парламентарий, президент абсолютно правильно стал опираться на ключевой принцип социализма — принцип солидарности в совместном преодолении обществом современных вызовов.

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