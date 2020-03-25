25 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Не народ начал первым вешать ярлыки «неудачников» на самих себя, на тех, кто не вписался в рынок, на тех, кто остался «за бортом», не сумел стать акулой, а предпочел вести честный и порядочный образ жизни, выкручиваясь в правилах жизни, установленных теми, кто смог стать акулой. Ярлыки навешивали как раз таки акулы.

Галина Смирнова, , 19:03 — REGNUM Не народ начал первым вешать ярлыки «неудачников» на самих себя, на тех, кто не вписался в рынок, на тех, кто остался «за бортом», не сумел стать акулой, а предпочел вести честный и порядочный образ жизни, выкручиваясь в правилах жизни, установленных теми, кто смог стать акулой. Ярлыки навешивали как раз таки акулы. Потому скажем прямо, когда сегодня Дерипаска начал снова появляться в СМИ, это конечно говорит о том, что он сильный и смелый человек, не теряющий оптимизма, но слушать его советы не хочется, также как и советы Михаила Горбачева. Советы и призывы неудачников звучат не убедительно, тем более, когда последний вещает из-за рубежа, а бизнес первого попал в лапы США. В этой вещающей компании не хватает сегодня только арестованного в Лондоне Олега Тинькова, который чисто теоретически мог бы пожаловаться на то, как несправедливо обошлась с ним судьба, мол, не он решил обойти налоговое законодательство США, где подобные деяния жестко пресекаются, его заставили некие силы.

Флаг России

Каким образом и почему бизнес Дерипаски попал в ловушку США, наслышаны многие. Поэтому, когда сегодня бизнесмен рассуждает о развитии бизнеса в России, тем более о мерах, которые необходимо предпринять, его советы и рассуждения можно и нужно воспринимать крайне настороженно. Не стоят ли в это время за его спиной интересы новых западных хозяев бизнеса Дерипаски? Не об их ли желаниях он вещает?

Конечно, каждый имеет право на ошибку, все мы ошибаемся, кто не без греха. Простить можно. Нужно прощать. Но принять сложно.

Первым делом, выйдя в информационное пространство, Дерипаска принялся критиковать действия ЦБ. Есть за что, не спорим, сами критикуем. Но сегодня настала другая реальность и когда он заявляет в СМИ о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки, с ним поспорить можно. Более того, отметим, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сейчас, как никогда, права.

Если обратиться к опыту ЦБ 1999-го года, когда ведомство возглавлял Виктор Геращенко, на чью долю выпало разгребать куда более страшные после кризиса 98-го года по сравнению с сегодняшними днями, последствия, то он заявлял, что «реально коммерческие банки работают, исходя не из ставки рефинансирования ЦБ РФ, а из стоимости их ресурсов, в которые входят цена кредита с учетом оценки рисков». В 99-м году Геращенко подчеркивал, что «ставка рефинансирования должна быть положительной по сравнению с инфляцией».

По последним данным ЦБ, падение рубля вызовет временное ускорение инфляции. Но замедленный внутренний и внешний рост экономики является важным дезинфляционным фактором, а потому окажет сдерживающее влияние на инфляцию.

Совершенно очевидно, если сейчас на фоне падения курса рубля снизить ставку, то финансовая система может рухнуть. И мы вернемся в 90-е годы, когда инфляция росла невероятными темпами. Снижением ставки бизнесу в конкретный момент всё равно не помочь. Бизнес не побежит брать кредиты под развитие. Никто не рискнет сейчас запускать новый бизнес, а действующий на фоне коронавируса и концентрации внутреннего спроса только на товары первой необходимости, испытывает трудности.