Москва, , 19:02 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предостерегает от паники в связи с предложением президента РФ относительно налогообложения процентов по банковским вкладам, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Президент РФ Владимир Путин в обращении из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам.

«Теперь, я так понимаю, не будет учитываться ставка рефинансирования, получается, что деньги, которые зависят от инфляции, будут обесцениваться и ещё с них будет взиматься подоходный налог. Нужно посмотреть текст законопроекта. Президент озвучил тезис, а как этот тезис будет раскрыт после принятия соответствующих законодательных решений — покажет время», — рассуждает Нилов.

При этом он призывает не бежать в банки.

«Многие обратили внимание на то, что вклад придётся разбивать, деньги выводить в валюту… Я пока призываю всех не паниковать, успокоиться и подождать, что будет дальше предложено. Завтра намечено заседание Совета Думы, где будут рассмотрены законопроекты, предлагаемые правительством РФ во исполнение обращения президента РФ», — сказал Нилов.

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