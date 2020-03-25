Москва, , 18:59 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина проверила цены на услуги мобильной связи на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 25 марта пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ФАС проанализировала динамику изменений операторами связи тарифов на услуги, предоставление которых связано с переводом населения на дистанционные формы работы и обучения в целях предотвращения распространения инфекции. По состоянию на 24 марта роста цен зафиксировано не было.

При этом, как сообщается, ведомство было установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%, что обусловлено главным образов увеличением просмотра видеосервисов.

На предстоящую декаду прогнозируется рост нагрузки в среднем на 20−40% по сравнению с текущим ростом, роста цен при прогнозируемом росте нагрузки ФАС не ожидает.