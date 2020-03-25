Бишкек, , 18:56 — REGNUM Правительство Киргизии приобрело в Китае 30 000 экспресс-тестов для выявления заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

На их покупку потрачено $112,5 тысяч (8 млн 870 тысяч рублей).

После того, как тесты доставят в Киргизию, их распределением займется министерство здравоохранения республики.

Также в штабе отмечают, что ранее власти Киргизии приобрели за рубежом еще 5 000 аналогичных экспресс-тестов за $22,5 тысячи (1 млн 774 тысячи рублей).

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