Москва, , 18:49 — REGNUM Борьба с коронавирусом стала сегодня ключевой задачей медиков всего мира. В России на помощь к мобилизовавшемуся правительству пришел и бизнес. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова уже выразила благодарность «Альфа-групп» и инвестиционной компании «А1» за передачу 1 миллиарда рублей на борьбу с распространением вирусной инфекцией.

Многие предприниматели уже начали передавать оперативному штабу во главе с Татьяной Голиковой средства для борьбы с коронавирусом.

Одной из первых о своем вкладе рассказала инвестиционная компания «А1», входящая в консорциум «Альфа-групп». 24 марта акционерами было принято решение о передаче оперативному штабу годовой прибыли «А1» в размере 1 миллиарда рублей. Как отметили в «А1», компания отказалась от годовой прибыли, чтобы внести свой вклад в борьбу с эпидемией.

«На сегодняшний день у государства достаточно ресурсов и инструментов для успешной борьбы с инфекцией. Вместе с тем мы с благодарностью принимаем любую помощь со стороны отечественных компаний и организаций, таких как «Альфа-групп» и А1», — заявила Татьяна Голикова.

Предполагается, что этих средств хватит, чтобы обеспечить несколько тысяч россиян своевременной и квалифицированной помощью, организовать работу волонтеров, создать дополнительные места в больницах.

«Очень важно, что компания передала средства оперативному штабу, где они нужны больше всего. Это говорит о государственном мышлении в «А1», — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Предотвращение распространения коронавирусной инфекции в России стало приоритетной задачей для правительства. За последнюю неделю количество заболевших в России превысило 600 человек, в Москве в срочном порядке строятся две новые больницы, а в НИИ им. Склифосовского и инфекционной больнице в Коммунарке мобилизуют весь персонал.

«Очень важно, что данная проблема обсуждается и решается на самом высоком уровне. Пандемия — это процесс, затрагивающий всех и каждого, и крайне необходимо, чтобы в борьбе с ним участвовали все: и президент, и бизнес, и каждый гражданин», — подчеркнул Сигал.

Президент России Владимир Путин навестил заболевших в больнице Коммунарки, чем подтвердил исключительную важность всеобщего противостояния пандемии. Сегодня, 25 марта, президент также выступил с обращением к нации и заявил о большом количестве социальных мер поддержки населения.

«Как крупная российская инвестиционная компания, мы с особенной ответственностью относимся к происходящему, стремимся поддержать эффективные усилия нашего правительства», — заявил член правления компании «А1» Кирилл Бабаев.