Москва, , 18:46 — REGNUM Механизм, касающийся введения моратория на 6 месяцев на введение процедур банкротства, взыскания штрафов и пеней, о котором 25 марта заявил в своём обращении президент РФ Владимир Путин, требует детальной проработки на нормативном уровне. Об этом ИА REGNUM заявил партнер юридической группы «NOVATOR», адвокат Александр Катков.

«Фактически мораторий коснется всей страны и судебной системы. Исходя из обращения президента РФ, затронуты будут только те секторы экономики, которые пострадали при нынешней ситуации, связанной с короновирусом. Однако пока не определен перечень лиц и компаний, на которые этот мораторий будет распространяться. Должен быть разработан нормативный акт, в котором будет определен перечень лиц, которые попадают под этот критерий», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что сейчас, исходя из обращения, неясно, какие доказательства должен будет предоставить человек или компания суду, чтобы в отношении него не вводили процедуру банкротства. «Не совсем ясно, как будут действовать суды с точки зрения этого моратория — они будут просто не принимать все заявления или будут их принимать и в каждом конкретном случае проверять возможность введения процедуры банкротства», — пояснил Катков.

По его словам, ещё один вопрос, который требует проработки — что будет с теми заявлениями, которые уже сейчас поданы, но по ним ещё не вынесены определения суда о принятии этого заявления.

Напомним, что в своём обращении к согражданам 25 марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести шестимесячный мораторий на банкротство тех российских предприятий, которые оказались в тяжёлом положении из-за пандемии.