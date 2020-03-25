Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM Бизнес в условиях борьбы с коронавирусом и беспрецедентных экономических ограничений должен перейти на «военные рельсы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат ЗакСа Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

«Все-таки главная задача — задавить пандемию. Надо задавить пандемию, а дальше уже думать», — прокомментировала она меры, предложенные президентом Владимиром Путиным по объявлению нерабочей недели с сохранением зарплаты для всех.

Так, тем предприятиям, которые способны на это, по мнению депутата, следует конверсировать свое производство на создание необходимого для медиков оборудования, материалов, приспособлений и веществ.

«Отели можно задействовать под места проживания для тех, кот вынужден жить на казарменном положении, для медиков, например, в пешеходной доступности от Боткинской больницы. Вообще эти переезды в общественном транспорте и возвращение к семьям — это опасные вещи. Надо прежде всего создать условия для работы и обезопасить медиков и их семьи. В Красноярске так уже сделали, по-моему, рядом с инфекционной больницей», — сказала Дмитриева.

Ресторанам и кафе она предлагает обеспечивать едой тех, кто живет в таких «казармах». Кроме того, детей медиков и соцработников, которые не учатся, можно было бы отправить в отдельные лагеря по примеру Израиля.

«Но что немедленно нужно запретить — так это бесконечные конторы, которые располагаются в жилых домах, куда входят со двора. Это просто коронавирус с доставкой на дом, все это продолжает функционировать, хотя давно могли перейти на удаленку. Это абсолютно безответственные и асоциальные работодатели, конторы какие-то дизайнерские и прочие», — сетует Дмитриева.

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