Киев, , 18:33 — REGNUM Правительство Украины поручило министерству экономики вести мониторинг цен на товары социального назначения.

Соответствующее поручение озвучено сегодня, 25 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, для начала министерство экономики должно определить «и, при необходимости, обновить» список продуктов социального назначения.

«Далее минэкономики должно провести мониторинг цен на такие продукты… чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост цен на продукты, которые являются товарами социального значения», — заявил Шмыгаль.

Впрочем, что конкретно будет делать правительство в случае обнаружения завышенных цен, премьер объявлять не стал.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни, после ужесточения карантинных мер, на Украине резко выросли цены на ряд продуктов питания — некоторые весьма значительно. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35−128%, сахар на 8%, макаронные изделия — 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука — 5%, яйца — 6%. Украинские СМИ отмечают, что повышение стоимости поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями.