Тюмень, , 18:23 — REGNUM В Тюменской области продолжают оставаться в дефиците медицинские маски и антисептики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В связи с режимом повышенной готовности по коронавирусу, проводится прокурорская проверка сообщений граждан о повышении цен на некоторые товары первой необходимости. Как уверяют в прокуратуре Тюменской области, совместно с сотрудниками регионального управления ФАС проводится ежедневный мониторинг стоимости сахара, гречки, яиц, молока, курицы, рыбы, туалетной бумаги.

Роста цен не наблюдается, сообщают в прокуратуре Тюменской области.