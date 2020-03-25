Осло, , 18:23 — REGNUM В 2020 году мировой спрос на нефть снизится на 4,9% или 4,9 млн баррелей в сутки, 25 марта заявило консалтинговое агентство Rystad Energy.

При этом спрос на нефть в апреле текущего года, согласно прогнозу Rystad, упадет на 16 миллионов баррелей в сутки по сравнению с апрелем 2019 года.

Также согласно прогнозу спрос на авиатопливо в годовом исчислении снизится на 20% (1,4 млн баррелей в сутки). Спрос на автомобильное топливо снизится на 5,6% (2,8 млн баррелей в сутки).

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