Москва, , 18:28 — REGNUM ВТБ в своей работе будет придерживаться указания президента России Владимира Путина о начале кредитных и ипотечных каникул. Об этом 25 марта заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Президент сегодня дал определённую вводную — по каникулам по ипотеке и кредитам. Вектор задан, и мы будем работать с населением применяя этот базовый подход», — сказал банкир.

По его словам, новая стратегия работы с учетом указаний российского лидера будет разработана в ВТБ в ближайшее время.

«На следующей недели выводные, но это не относится к банкам. Банки обеспечивают жизнедеятельность государства и за следующую неделю мы разработаем порядок как мы будем внедрять эти новые механизмы, чтобы облегчить ситуацию для граждан», — заявил Костин.

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