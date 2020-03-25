Москва, 25 марта 2020, 18:28 — REGNUM ВТБ в своей работе будет придерживаться указания президента России Владимира Путина о начале кредитных и ипотечных каникул. Об этом 25 марта заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Президент сегодня дал определённую вводную — по каникулам по ипотеке и кредитам. Вектор задан, и мы будем работать с населением применяя этот базовый подход», — сказал банкир.
По его словам, новая стратегия работы с учетом указаний российского лидера будет разработана в ВТБ в ближайшее время.
«На следующей недели выводные, но это не относится к банкам. Банки обеспечивают жизнедеятельность государства и за следующую неделю мы разработаем порядок как мы будем внедрять эти новые механизмы, чтобы облегчить ситуацию для граждан», — заявил Костин.
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