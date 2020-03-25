Москва, , 17:43 — REGNUM Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки будут полезны российской экономике, однако на этих мерах власти не остановятся и со временем вынуждены будут их расширить. Такое прогноз сделал экономист Сергей Хестанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Это полезная мера, но не слишком действенная. В мировой практике вводят кредитные и фискальные, иногда арендные каникулы. Но когда с прибылью проблемы, льготы по налогу не сильно помогут бизнесу. Большая часть издержек бизнеса не снизится. Главная беда, которая ударила по всем экономикам мира, — обвальное падение спроса», — сказал Хестанов.

По словам экономиста, подобная ситуация происходит не только в России, но и во всём мире. Подобные события не имеют аналогов в недавнем прошлом. Единственное событие, которое по своим масштабам влияния на экономику сопоставимо с происходящими сейчас событиями, — это «Великая депрессия» 30-х годов прошлого века. Однако опыт по решению той проблемы нельзя применять в современном мире, уверен Хестанов.

Экономист полагает, что российские власти будут принимать новые пакеты мер поддержки по мере развития событий. Оценить же ситуацию и определить, кому именно нужно оказать финансовую помощь прежде всего, станет возможным не ранее чем через месяц.

«Чтобы понять истинный масштаб проблемы, требуется накопление статистики. Первая статистика будет через месяц, надежная — через квартал», — сказал Хестанов.

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