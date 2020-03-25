Рига, , 17:35 — REGNUM ВВП Латвии из-за пандемии COVID-19 упадёт на 5,8%. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, заявила главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрея.

«Кризис из-за пандемии COVID-19 коснётся абсолютно всех отраслей экономики Латвии, а не отдельных секторов», — считает главный экономист Swedbank.

Лива Зоргенфрея также снизила прогноз по инфляции в стране с 2,4% до 0,5%, а на 2021 г. — с 2,4 до 1,6%. При этом, если во второй половине 2020 года карантинные меры в Латвии снимут, Зоргенфрея ждёт восстановления и роста ВВП Латвии в 2021 году на 5,8%.

Зоргенфрея считает, что накопления в частном секторе достаточно высокие, а государственный бюджет свёрстан разумно. Это поможет преодолеть последствия кризиса быстро, отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.