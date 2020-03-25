Калуга, , 18:10 — REGNUM В Калужской области в 2019 году с помощью платёжных карт совершено более 277 млн операций на сумму порядка 556 млрд рублей. Это превысило показатель 2018 года на 32% (по количеству) и на 20% (по сумме), сообщила 25 марта корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

В регионе к 1 января 2020 года почти 80% — это безналичные платежи по оплате товаров и услуг. До 29% выросла и сумма оплаченных безналичным способом покупок. Общее количество платежных карт, выданных на территории Калужской области на 1 января 2020 года, составило более 1,7 млн штук, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

«Мы отмечаем постоянный рост популярности бесконтактных способов оплаты товаров и услуг. Сегодня платежи можно проводить не только с использованием карт и с помощью смартфонов, но и других гаджетов бесконтактно, чем наиболее активно пользуются молодежь и люди среднего возраста.

В ситуации с распространением коронавируса рекомендую максимально пользоваться как бесконтактными платежами, так и дистанционными каналами банковского обслуживания в качестве эффективной меры профилактики», — сказала Ирина Карлаш.

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