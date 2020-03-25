Москва, , 17:16 — REGNUM Поднять пособие по безработице в России до 12 130 рублей предложил президент РФ Владимир Путин 25 марта в своём обращении к согражданам.

Президент отметил, что максимальная выплата по пособию по безработице в большинстве случаев составляет на сегодняшний день восемь тысяч рублей в месяц.

Путин «Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин предложил ввести полугодовой мораторий на банкротство тех российских предприятий, которые относятся к наиболее уязвимым секторам экономики в текущей ситуации, связанной с пандемией.

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