Москва, 25 марта 2020, 17:16 — REGNUM Поднять пособие по безработице в России до 12 130 рублей предложил президент РФ Владимир Путин 25 марта в своём обращении к согражданам.
Президент отметил, что максимальная выплата по пособию по безработице в большинстве случаев составляет на сегодняшний день восемь тысяч рублей в месяц.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин предложил ввести полугодовой мораторий на банкротство тех российских предприятий, которые относятся к наиболее уязвимым секторам экономики в текущей ситуации, связанной с пандемией.
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