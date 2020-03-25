Москва, , 17:10 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина о ставке налогообложения дивидентов и процентов, уходящих за рубеж, надо реализовывать оперативно, иначе это приведет к дополнительному давлению на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты, отметив, что РФ готова выйти из соглашений со странами, не согласными с такими мерами.

«Меры коснутся практически всех стран, наиболее уязвимые — это Великобритания, Нидерланды, Кипр и еще ряд стран, где есть офшоры. Но есть другая проблема. Такие меры следует проводить очень быстро одним указом одним решением моментально», — заявил Емельянов.

Он сомневается, что страны добровольно пойдут на пересмотр соглашений в налоговой сфере, что замедлит реализацию предложения.

«Я обеспокоен тем, что сейчас, когда такие меры объявлены, предстоит пересмотреть большое количество соглашений, это ускорит вывод денег из страны, что окажет дополнительное влияние на рынок, доллар и евро будут укрепляться, рубль — падать, при нынешней ключевой ставке это будет бить по реальному сектору экономики. Я считаю, что сначала следует принять указ, а потом разбираться с двусторонними соглашениями и так далее», — рассуждает парламентарий.

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