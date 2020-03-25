Москва, , 17:05 — REGNUM Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться «адекватным налогом», заявил 25 марта в обращении к гражданам президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в настоящее время две трети таких средств, по сути являющиеся доходами конкретных физических лиц, «в результате разного рода схем так называемой оптимизации» облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%.

При этом, подчеркнул Путин, граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в размере 13%, что, «мягко говоря, несправедливо».

«Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%», — сказал президент.

Он отметил, что это потребует корректировки соглашений с рядом стран об избежании двойного налогообложения, и предписал правительству организовать такую работу.

«Если же иностранные партнёры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, начать данную работу планируется «с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для страны».