Москва, 25 марта 2020, 17:03 — REGNUM Шестимесячный мораторий на банкротство тех российских предприятий, которые оказались в тяжёлом положении из-за пандемии, предложил ввести президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 25 марта.
Глава государства заявил, что предприятия в сложный период нужно защитить от банкротства.
Президент пояснил, что эти послабления коснутся предприятий, которые больше всего затронула «нынешняя непростая ситуация».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что пандемия коронавируса разрушительно действует на мировую экономику. В России он предложил ввести налог на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более миллиона рублей.
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