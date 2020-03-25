Москва, , 17:03 — REGNUM Шестимесячный мораторий на банкротство тех российских предприятий, которые оказались в тяжёлом положении из-за пандемии, предложил ввести президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 25 марта.

Глава государства заявил, что предприятия в сложный период нужно защитить от банкротства.

Путин «В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов».

Президент пояснил, что эти послабления коснутся предприятий, которые больше всего затронула «нынешняя непростая ситуация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что пандемия коронавируса разрушительно действует на мировую экономику. В России он предложил ввести налог на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более миллиона рублей.

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