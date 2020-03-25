Пенза, , 17:17 — REGNUM Медицинским работника Пензенской области увеличат размер оплаты труда, об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на совещании с кабинетом министров 25 марта.

Также рассматривался вопрос создания оперативного штаба и разработки плана мероприятий, направленных на устойчивое экономическое развитие региона в условиях противодействия распространению коронавируса. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе правительства субъекта РФ.

Областному минфину глава региона поручил разработать варианты корректировки бюджета, так как высвободились федеральные и региональные средства.

«Я считаю, что в первую очередь они должны пойти на поддержку медработников, которые противостоят эпидемии. Будет принято решение об увеличении оплаты труда и премиального фонда», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному правительству поддержать медработников, которые работают с жителями в ситуации с COVID-19.

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