Москва, , 16:54 — REGNUM Длинные выходные, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, сильно ударят по экономике, но мера оправдана на фоне пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Безусловно, это очень сильно ударит по экономике, даже один день простоя влияет на процент роста ВВП, но это мера оправдана с точки зрения обеспечения мер противодействия пандемии», — сказал Емельянов.

При этом, по мнению парламентария, такие «каникулы» должны сопровождаться запретом выходить из дома без объективных причин.

«Если люди будут шататься по торговым центрам, по магазинам, то эта мера ничего не даст. Во-первых, нужно запрещать выход на улице без объективных причин, ‑ и такая практика Европе есть и надо её перенять. А во-вторых, нужно закрывать нужно все магазины, торговые центры, которые не торгуют продуктами и лекарствами. Тогда эта мера будет весомой», — рассуждает Емельянов.

В ходе обращения глава государства объявил неделю с 28 марта выходной.