Москва, , 16:49 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2020 году с прежних 1,5% до 0,5%. Об этом говорится в распространённом 25 марта пресс-релизе агентства.

«Исходя из нашего прогноза, что цена на нефть марки Brent окажется на 30% ниже наших предыдущих ожиданий, мы считаем, что экономический рост в России в текущем году замедлится до 0,5% с 1,5% (февральский прогноз до пандемии коронавируса), что отражает более слабый внешний спрос и снижение покупательской способности домохозяйств», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне агентство Moody's спрогнозировало снижение средней цены на нефть Brent в 2020 году до $40−45, в 2021 году — до $50−55 за баррель.

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