Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжается строительство детского сада стоимостью 264,7 млн рублей. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 300 человек, появится на улице Вересаева. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 марта.

Подрядчиком выступает компания «Ростра РД». В настоящее время строители приступили к монтажу внутренних инженерных систем, внутренней отделке и благоустройству объекта образования. Большая часть средств, направленных на строительство детского сада, выделена из федерального бюджета — 259,4 млн рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в июне 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что проект строительства детского сада на 300 мест в микрорайоне Александровка получил положительное заключение госэкспертизы в конце 2018 года. Как ожидается, дошкольное учреждение смогут посещать дети в возрасте от двух до семи лет.

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