Москва, , 16:35 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 17 по 23 марта выросли в среднем на 0,3% после роста на 0,1% неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, достигла 0,5%, с начала текущего года — 1,3%.

За последнюю неделю цены на сахар-песок выросли на 7%, гречневую крупу — на 2,8%, куриные яйца — на 1,4%, рис, пшеничную муку, макаронные изделия и вермишель — на 1−1,2%, поваренную соль — на 0,8%, свинину, мясо кур, мясные консервы и пшено — на 0,7%, говядину, молоко подсолнечное масло — на 0,4%.

Цен на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,8%, в том числе репчатый лук подорожал на 3,5%, картофель — на 2,6%, морковь — на 2,5%, яблоки — на 1,4%, белокочанная капуста — на 1,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 6,1%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.